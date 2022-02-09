Kazdağları’nda 21 kişi mahsur kaldı: Kurtarma çalışması sürüyor
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle 4 araç içinde 17’si askeri personel, 4’ü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol açma ekibi personeli olmak üzere 21 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak mahsur kalanlarla telefon bağlantısı kurulduğunu 21 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yolda kaldı.
Yolu açması için bölgeye gönderilen Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi de yolda kalınca 17’si askeri 4’ü belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi kaz dağlarında mahsur kaldı.
Mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Balıkesir valiliği koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri ile birlikte bölgeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 21 kişininde araçların içerisinde olduğunu araçların yakıtlarının bulunduğunu kendileri ile telefon irtibatının sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
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Öte yandan mahsur kalan 21 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yola çıkan paletli ambulansında varmasına 6 kilometre kaldığını belirtildi.
Bölgede çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Edremit ilçemiz Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda, mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.