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MALATYA

Malatya'da deprem meydana geldi

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Malatya'da yaşayan çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesaplarından deprem olduğunu yazdı. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3, Kandilli ise 3.2 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Malatyada deprem meydana geldi - AFAD, Kandilli Son Depremler
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Malatya'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 10.31'de Yeşilyurt ilçende 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

Deprem 6,99 km derinlikte oldu.

Malatya'da yaşayan çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesaplarından deprem olduğunu yazdı.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.


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