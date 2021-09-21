Malatya'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 10.31'de Yeşilyurt ilçende 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Deprem 6,99 km derinlikte oldu. Malatya'da yaşayan çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesaplarından deprem olduğunu yazdı. OYNAT 01:43 AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2198528'); PID2.render('pid#comment-count-2198528'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder