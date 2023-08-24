Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.





Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.









Tüm ekiplerimiz harekete geçti





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.





Saha taraması yapıyoruz olumsuz bir durum yok





Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem sonrası saha taraması yaptıklarını şu an kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirtti.



