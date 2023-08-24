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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem sonrası saha taraması yaptıklarını şu an kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise deprem sonrası başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.

08:47 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Tüm ekiplerimiz harekete geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.


Saha taraması yapıyoruz olumsuz bir durum yok

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem sonrası saha taraması yaptıklarını şu an kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirtti.


Ayrıntılar geliyor..

#Malatya
#Deprem
#Yeşilyurt
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AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi