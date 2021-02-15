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MANİSA

Son dakika Manisa haberleri: Aile içinde çıkan tartışmanın ardından katliam: 3 ölü

Manisa'daki aile içi tartışmada katliam: 3 ölü!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bir aile içerisinde çıkan tartışmada kan aktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası annesini tüfekle vurup öldüren babasının elinden silahı alan şahıs önce

babasını daha sonra aynı odada bulunan babaannesi vurarak öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Manisa'da bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.
Manisa'da bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.

Olay, 22.30 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, Süleyman Özcan (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda, eşi Raziye Özcan’ı (41) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), babasına bıçakla saldırdı.

. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Özcan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Babasının elinden av tüfeğini alan Hüseyin Özcan, önce babasını daha sonra aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.

Olaydan bir süre sonra Hüseyin Özcan, sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Özcan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Süleyman Özcan, Raziye Özcan ve Karanfil Özcan’ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Öte Yandan, Hüseyin Özcan’ın kendisini bıçakla yaraladığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Özcan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi


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