Manisa'daki aile içi tartışmada katliam: 3 ölü!

Manisa'da bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.

Olay, 22.30 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, Süleyman Özcan (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda, eşi Raziye Özcan’ı (41) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), babasına bıçakla saldırdı.

. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Özcan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Babasının elinden av tüfeğini alan Hüseyin Özcan, önce babasını daha sonra aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.

Olaydan bir süre sonra Hüseyin Özcan, sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Özcan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Süleyman Özcan, Raziye Özcan ve Karanfil Özcan’ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Öte Yandan, Hüseyin Özcan’ın kendisini bıçakla yaraladığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Özcan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi



