Manisa'da bir deprem daha

Akhisar'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

GÜNDEM Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

OYNAT 00:38 Elazığ depreminin ardından Pütürge'de dev yarıklar oluştu 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya Pütürge'de arazide derin yarıklar oluştu. Derinliği 1 metreyi bulan kırıklar, depremin şiddetini de gözler önüne seriyor. 24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından artçılar halen sürerken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin sarstığı Malatya'da da oluşan derin yarıklar depremin şiddetini ortaya koyuyor. BiP'te paylaş

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