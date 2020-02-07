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Son dakika... Manisa'da bir deprem daha! Son depremler

Manisa'da bir deprem daha

Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Deprem
Deprem

Akhisar'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
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Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Elazığ depreminin ardından Pütürge'de dev yarıklar oluştu
6,8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin ardından arazide derin oluştu. Derinliği 1 metreyi bulan kırıklar, depremin şiddetini de gözler önüne seriyor. 24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından artçılar halen sürerken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin sarstığı Malatya'da da oluşan derin yarıklar depremin şiddetini ortaya koyuyor.


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