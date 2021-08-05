Gündem Mardinin Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk' ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Son Dakika: Mardinde gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk' ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de PKK’ya yönelik operasyon: Dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
GÜNDEM
Mardin'de PKK’ya yönelik operasyon: Dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Abone Ol Google News
26 yıl önce dikti

26 yıl önce dikti

Gelir kaynağı oldu: Özellikle Amerika'ya gönderiyor
Allah devlete millete huzur versin

'Allah devlete
millete huzur versin'

​Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti.
Siirt yine ilk sırada

​Satışa sunulacağı tarih belli oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.