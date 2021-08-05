Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk' ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk' ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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