Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

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Kafasında 6 dikişle Yeşil Vatan’ı terk etmedi

Muğla'da orman yangınına müdahale eden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibinden Sadık Emre, hortum patlaması sonucu kafasında yarıklar oluştu ve hastaneye kaldırıldı. İstirahat verilen alev savaşçısı Sadık Emre istirahat yerine tekrar görevine döndü.