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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 05.42'de merkez üssü Marmara Denizi Erdek Körfezi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

09:01 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:02 - 17/02/2024 Cumartesi
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

AFAD, Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Erdek Körfezi olarak açıklanırken derinliği ise 6,98 kilometre olarak ölçüldü.





#Marmara Denizi
#Deprem
#AFAD
36 dakika önce
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