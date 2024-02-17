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AFAD, Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Erdek Körfezi olarak açıklanırken derinliği ise 6,98 kilometre olarak ölçüldü.
#Marmara Denizi
#Deprem
#AFAD
36 dakika önce
AFAD, Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Erdek Körfezi olarak açıklanırken derinliği ise 6,98 kilometre olarak ölçüldü.
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