Metina ve Gara vuruldu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
GÜNDEM
Karacak'ta PKK hedefleri yerle bir edildi
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Milli Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekâtı kapsamında örgüte ait 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada, bir milan tanksavar füzesi, 7 havan mühimmatı, 20 AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonetin tespit edildiği belirtildi.
Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanılan 12 sığınakta ise, 2 el telsizi, 20 kilo amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunduğu bildirildi.
Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği kaydedildi.
Pençe-2 Harekatı'nda mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınıkta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.