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İSTANBUL

Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar verildi: Barış Pehlivan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar verildi: Barış Pehlivan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine, Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun bütün suçlardan beraatine karar verildi.

Haber Merkezi AA
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından dosyanın karara bağlanması için ara verildi.

  • Aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine karar verdi. Heyet, hakkında beraat kararı verilen Barış Terkoğlu'nun hapiste bir süre tutuklu kaldığı için tazminat talebinde bulunabileceği hatırlatması yaptı ve hakkındaki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına da hükmetti.

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Diğer sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların üzerilerine atılı suçu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille zincirleme olarak işledikleri gerekçesiyle cezayı 5 yıl 7 ay 15'er güne çıkardı. Sanıkların yargılama sürecinde davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme heyeti, cezayı 4 yıl 8 ay 7'şer güne indirdi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'ı da aynı suçtan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların yargılama sürecindeki davranışları lehlerine indirim sebebi kabul ederek, cezayı 3 yıl 9'ar aya düşürdü.

Bütün sanıkların "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ayrı ayrı beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve aldıkları cezayı göz önüne alarak sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyelerini kararlaştırdı.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden heyet, savunması alınamayan Birgün Gazetesi yazarı firari sanık Erk Acarer'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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