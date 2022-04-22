MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin 2 üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Hırka-i Şerif iki yıl aradan sonra ziyarete açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı. 29 Nisan Cuma günü ikindi namazına kadar görülebilecek kutsal emaneti ziyarete gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.



Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 2 yıl aradan sonra bugün ziyarete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı.