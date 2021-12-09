Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2022 için zam oranı yüzde 25 oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadeler yer alıyor:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir"

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2’den yüzde 25’e indiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

En düşük MTV tutarı 136,25, en yüksek 62 bin 633 lira oldu

Yeni düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silincir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

1300 cc ve altı 1-3 yaş aralığındaki otomobiller için en düşük MTV, bin 51 liradan bin 313 liraya yükselirken 1300 cc ile 1600 cc aralığındaki 1-3 yaş otomobiller için en düşük MTV oranı bin 830 liradan 2 bin 287,5 liraya çıkacak.

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Yeniden değerleme oranında yüzde 11,2 indirim yapıldı

Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte 2022 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yeniden belirleme yetkisi bulunuyor. Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de yeniden değerleme oranında yüzde 11,2 indirme gitmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.