MSB: Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/mQGSdzMEJX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2022

GÜNDEM Pençe-Kilit operasyon bölgesinde beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DÜNYA Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi