MSB: Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/mQGSdzMEJX
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!