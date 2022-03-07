MSB: Sınırda biri DHKP-C üyesi 3 kişi yakalandı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı duyuruldu. Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden birinin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Za33uwf0Mi
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Za33uwf0Mi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2022