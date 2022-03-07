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POLİTİKA

MSB: Sınırda biri DHKP-C üyesi 3 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden birinin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: MSB: Sınırda biri DHKP-C üyesi 3 kişi yakalandı
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Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı duyuruldu. Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden birinin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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