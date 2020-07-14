Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MSB İdlibde teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ANKARA

Son dakika MSB’den Türk-Rus ortak devriyesine saldırı açıklaması

MSB: İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türk-Rus devriyesinde bombalı araç saldırısı düzenlendi.
Türk-Rus devriyesinde bombalı araç saldırısı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda konvoyda görevli 2 araçta kısmi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde yürütülen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirlerin alınarak kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: PKK'ya ağır darbe
GÜNDEM
MSB duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
Komandolarımızın nefesi enselerinde

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması.
Türkiye - Azerbaycan

Türkiye - Azerbaycan

​Bin yıllık önce vatan belledik bin yıl daha buradayız.
Yıldırım 1 operasyonu başladı

'Yıldırım 1' operasyonu başladı

​Cudi'de başlatılan operasyonda 15 Temmuz detayı.

Bugün hesaba yatırıyoruz

Bugün hesaba yatırıyoruz

​Bakan Albayrak'tan çiftçilere bayram müjdesi.
Bu söylenti yanlış

Bu söylenti yanlış

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı.

Namazın sıhhatine engel değil

Namazın sıhhatine engel değil

Diyanetten Ayasofya'da bulunan resimlerle ilişkin açıklama.

En utanç verici sözler CHP'den geldi

En utanç verici sözler CHP'den geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi.

Erdoğan açıklamıştı: Korona tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek.

​Kafkasya uzmanı: Ermenistan bu durumun farkında.

Konut satışlarında rekor artış yaşandı.

​Teknik direktör arayışında bir adım öne çıktı.

​Dünyayı sarsan skandalın perde arkası...

​Selin vurduğu Rize'de hasar çok büyük.
PKK'ya şafak operasyonu

PKK'ya şafak operasyonu

Gaziantep'te ​HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı.
Eşini öldüren katil zanlısından akılalmaz hareket: Cesedi bırakıp baldızına kahvaltıya gitmiş
Gündem

Eşini öldüren katil zanlısından akılalmaz hareket: Cesedi bırakıp baldızına kahvaltıya gitmiş

Mersin’de 6 çocuk annesi eşini oturdukları evde bıçaklayarak öldüren kocası katil zanlısı Habip Demir'in olayın ardından baldızına kahvaltı yapmaya gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Demir'in burada baldızı ile Mersin'e taşınmalarına neden olduğu için tartıştığı öğrenildi.
Çanakkale’de yangın evi küle çevirdi: 2 yaralı
Gündem

Çanakkale’de yangın evi küle çevirdi: 2 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde iki katlı bir evin alt katında çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türkiye - Azerbaycan: Bir ananın iki oğlu
Hayat

Türkiye - Azerbaycan: Bir ananın iki oğlu

Hafızası olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Türklerin devletini bir cihan imparatorluğuna dönüştüren Fatih, fethettiği İstanbul’a girerken atının sırtından inmiş hocası Akşemsettin’in atının eyerini tutarak şehre girmişti. Tonyukuk’a saygıda kusur etmeyen Bilge Kağan ile Akşemsettin’in atını taşıyan Fatih aynı hafızanın ürünüydü. Bu hafızanın adı da töreydi. Rus’un pışpışlamaları ile çapına bakmadan Azerbaycan’ı kışkırtmaya çalışanlar tarihe göz attıkları zaman görecekleri gerçek Oğuzlara saldıranların sonunun pek hayırlı bitmediğidir. At sırtında töresini cihana taşıyan bir milletin bugünkü çocukları olan Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğinin verdiği mesaj da okuyabilene çok açık: Bin yıl önce vatan bellediğimiz bu topraklardan bin yıl daha gitmeye hiç niyetimiz yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.