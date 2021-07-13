Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 10.54'te deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Menteşe'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.
Depremin 15.60 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.
#Deprem
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Mentese (Mugla)
Tarih-Saat : 13.07.2021, 10:54:48 TSİ
Enlem : 37.0968 N
Boylam : 28.2710 E
Derinlik : 15.60 km
Detay : https://t.co/SXO0Pl4Dbt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem