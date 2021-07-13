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MUĞLA

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 10.54'te olan depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika! Muğlada deprem - Son depremler
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 10.54'te deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Menteşe'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Depremin 15.60 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.


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