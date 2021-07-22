Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi

Son dakika: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Ege Denizi, 41.07 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.07.2021, 17:16:26 TSİ
Enlem : 36.3935 N
Boylam : 27.0801 E
Derinlik : 6.16 km
Detay : https://t.co/u0HMU4mMQh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Kandilli depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.