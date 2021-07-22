Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi

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Bakan Soylu: Herhangi bir baraj patlaması söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize ve Artvin'deki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Can kaybımız yok, iki yaralımız var. Baraj patladığı iddiası doğru değil. Tüm tedbirleri alıyoruz, tahliyeler yapılıyor. Tahkimatlar olmasaydı hasar daha büyük olurdu. En kısa zamanda bölgedeki sıkıntıları halledeceğiz." dedi.