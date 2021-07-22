Gündem Muğlanın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi
MUĞLA

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi

Som depremler... Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: ​Muğlanın Datça ilçesi açıklarında deprem - AFAD, Kandilli Son Depremler
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Son dakika: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.



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