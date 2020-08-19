Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium’da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara’ya hareket eden Başkan Mehmet Hilmi Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi.

Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler. — Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) August 19, 2020

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