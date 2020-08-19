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Son dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium’da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara’ya hareket eden Başkan Mehmet Hilmi Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

  • Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

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