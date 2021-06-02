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Osmaniye'de deprem meydana geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem oldu. AFAD, saat 09.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Son dakika... ​Osmaniyede deprem meydana geldi - son depremler
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.

Kadirli'deki deprem 14.37 kilometre derinlikte oluştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Osmaniye Kadirli’de saat 09.14’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.

Video: AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı


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