Osmaniye'de deprem meydana geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.
Kadirli'deki deprem 14.37 kilometre derinlikte oluştu.
#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Kadirli (Osmaniye)
Tarih-Saat : 02.06.2021, 09:14:27 TSİ
Enlem : 37.5625 N
Boylam : 36.1321 E
Derinlik : 14.37 km
Detay : https://t.co/kNxzdIYMU8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Osmaniye Kadirli’de saat 09.14’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.
#DEPREM: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Video: AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı