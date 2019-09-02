MSB: Radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı; "Pençe Harekatı'nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi.
Ayrıntılar geliyor..
Milli Savunma Bakanlığı; "Pençe Harekatı'nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi.
Ayrıntılar geliyor..
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