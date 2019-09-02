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POLİTİKA

Son dakika: Pençe Harekatı'nda 4 adet el yapımı patlayıcı imha edildi

MSB: Radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı; "Pençe Harekatı'nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi.

Haber Merkezi IHA
Son dakika
Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı; "Pençe Harekatı'nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi.

Ayrıntılar geliyor..


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