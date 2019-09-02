MSB: Radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

Hayat

Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde kazılar sona erdi

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde 28 yıldır sürdürülen arkeolojik kazıların bu yılki bölümü sona erdi. İki yapıda da cam ve seramik eşyanın yanı sıra çok sayıda sikke ve bronz parça bulundu.