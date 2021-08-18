Gündem Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika: Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" denildi.


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