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Gündem Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika: Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi

Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA İHA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Denizer, "Milli mücadelemizin önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığı ilhamla ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerine yönelecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı; karada, denizde ve havada büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz ebediyen devam edecektir" dedi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
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Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

"Azerbaycan ile tek yürek olmaya devam edeceğiz"

Albay Denizer, Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak, Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele verdiğini belirterek, "Bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de 'İki devlet tek millet' olduğumuz can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.


26 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırarak, bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemek ve hudutların, halkın huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Albay Olcay Denizer, şunları kaydetti:

  • "Bu bölgelerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir. Barış Pınarı bölgesinde 17 Ekim 2019'da ABD, 22 Ekim 2019'da Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakatlar ile harekât durdurulmuştur. Bölgede kalıcı barışın sağlanması ve hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarımız, diğer ülkeler ile iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Barış ve istikrarın tesis edildiği Barış Pınarı bölgesinde, hasmane tutum, taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bu kapsamda dün Rasulayn ve Telabyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'nin kuzeyinde tesis edilen barış ve istikrar ortamının muhafaza edilmesine kararlılıkla devam edilecektir."

Yıldırım- 10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Yıldırım- 10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!
Hayat

Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!

TRT1'in iddialı yapımlarından biri olan yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü pazartesi akşamı yayınlandı. Her bölümünde reyting sıralamalarını alt üst eden kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü ile 8'inci bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

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