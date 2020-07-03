Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
- Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.
Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzce be Kocaeli'den yardım istedik" dedi.
Sakarya Valisi: Fabrikada 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada" diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim" ifadesini kullandı.
Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
3 bakan bölgeye gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya'ya gidiyor.