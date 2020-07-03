Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

OYNAT 00:43 Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi kendisini sokağa attı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA

Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzce be Kocaeli'den yardım istedik" dedi.

OYNAT 00:40 Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Sakarya Valisi: Fabrikada 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada" diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim" ifadesini kullandı.

DHA Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

3 bakan bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya'ya gidiyor.

REKLAM