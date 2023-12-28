Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi.





Aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.









İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.









KATLİAM GİBİ KAZADA KAHREDEN DETAY





Kazaya ilişkin Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz açıklamalarda bulundu.





Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz





Karadeniz, ''Yaralılarımız 10 farklı hastaneye sevk edildi, 57 yaralıdan 7'sinin durumu ağır. Kazanın olay şekline ilişkin ise ilk tahminler bir otomobilin TIR'a çarpması sonrası zincirleme kazanın başladığı yönünde. Can kayıplarının bir kısmının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde.'' dedi.





ÜÇ CUMHURİYET SAVCISI KAZA YERİNDE





Feci kaza sonrası Adalet Bakanı Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.





Bakan Tunç, "Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.











































