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Gündem Sancaktepede iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı
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Son dakika: Sancaktepe'de bir binanın çatısına yıldırım düştü iddiası

Sancaktepe'de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı

İstanbul Sancaktepe’de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Binanın çatısı alev alev yandı.
Binanın çatısı alev alev yandı.

Sancaktepe'de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

DHA
DHA

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