Sancaktepe'de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Sancaktepe'de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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