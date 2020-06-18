Son dakika: Sancaktepe'de bir binanın çatısına yıldırım düştü iddiası Sancaktepe'de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı İstanbul Sancaktepe’de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi 18 Haziran 2020, 10:40 Son Güncelleme: 18 Haziran 2020, 11:20 İHA