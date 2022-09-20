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İSTANBUL

Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... Sancaktepede metro çalışmasında vinç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

DHA

Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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