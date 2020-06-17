Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Şanlıurfa'da deprem olduğunu duyurdu. Hilvan ilçesinde saat 11.47'de olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Depremin derinliğinin 7.66 km olarak açıklandı.

#Deprem

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Hilvan (Sanliurfa)

Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ

Enlem : 37.5195 N

Boylam : 38.6685 E

Derinlik : 7.66 km

Detay : https://t.co/cnRkJHmrP9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2020

#Deprem

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Hilvan (Sanliurfa)

Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ

Enlem : 37.5195 N

Boylam : 38.6685 E

Derinlik : 7.66 km

Detay : https://t.co/cnRkJHmrP9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2020

Deprem çevre illerde de hissedildi

Deprem, Adıyaman ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

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