Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Şanlıurfa'da deprem olduğunu duyurdu. Hilvan ilçesinde saat 11.47'de olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
Depremin derinliğinin 7.66 km olarak açıklandı.
#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Hilvan (Sanliurfa)
Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ
Enlem : 37.5195 N
Boylam : 38.6685 E
Derinlik : 7.66 km
Detay : https://t.co/cnRkJHmrP9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Hilvan (Sanliurfa)
Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ
Enlem : 37.5195 N
Boylam : 38.6685 E
Derinlik : 7.66 km
Detay : https://t.co/cnRkJHmrP9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Deprem çevre illerde de hissedildi
Deprem, Adıyaman ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.