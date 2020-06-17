Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şanlıurfada 41 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ŞANLIURFA

Son dakika... ​Şanlıurfa'da deprem meydana geldi - Son depremler

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 11.47'de olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AFAD, Şanlıurfa'da deprem olduğunu duyurdu. Hilvan ilçesinde saat 11.47'de olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Depremin derinliğinin 7.66 km olarak açıklandı.

Deprem çevre illerde de hissedildi

Deprem, Adıyaman ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Bingöl depreminde sadece taştan yapılar yıkıldı: Nedeni çürüyen kereste
GÜNDEM
Bingöl depreminde sadece taştan yapılar yıkıldı: Nedeni çürüyen kereste

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
GÜNDEM
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Abone Ol Google News
Şanlıurfada deprem

Şanlıurfa'da deprem

Deprem çevre illerde de hissedildi.
Geçmişle hesaplaşma zamanı

Geçmişle hesaplaşma zamanı

ABD ve Avrupa'da heykel yıkma yeni bir akıma dönüştü.
Hepsinin kaçtığını göreceğiz

Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan terörist sayısını açıkladı.

​Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması.

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​​Fenerbahçe'nin kupa hasreti 6 sezona çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli'yi kabul edecek.

​​Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.