Sivas’ta bomba paniği: Polis taksiyle kaçan iki şüpheliyi arıyor

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yoğun ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde patlamanın Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi lojmanları mevkiinde bulunan boş arsada meydana geldiğini anlaşıldı.

GÖK BOMBASI İSMİ VERİLEN HAVAİ FİŞEK

Polis ekiplerinin arsada yaptığı incelemede Gök bombası ismi verilen havai fişek bulundu. Patlamanın meydana geldiği arsanın yanında bulunan apartman da yaşayan vatandaşlarsa Gök bombasını patlatan şahısların olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtığını söylediler. Polis ekipleri kaçan şahısları bulabilmek için kent merkezinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çevrede yaşayan vatandaşlarsa patlamanın tedirginliğiyle kendilerini sokağa attılar.

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Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yoğun sese 2 şahsın patlattığı gök bombası ismi verilen havai fişeğin neden olduğu anlaşıldı.

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Sivas valisi Salih Ayhan da konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

GEREKLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Vali Ayhan paylaşımında, “Bugün saat 23.26’da kendini bilmez bazı kişiler tarafından, Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır “ ifadelerine yer verildi.

polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yoğun sese 2 şahsın patlattığı gök bombası ismi verilen havai fişeğin neden olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi olduğu düşünülen 1 kadın ve 1 erkek şahıs, kısa sürede yakalandı.

Şahıslar olay yerinden taksiyle kaçtı.

Vali Salih Ayhan’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yakalanan şahıslar hakkında idari ve adli işlem başlatıldığını duyurdu. Öte yandan patlama sonrası şahısların olay yerinden kaçma anlarıysa çevrede bulunan apartmanın güvelik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAF 15 Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,3 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 119 bin 574 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 846 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 16 konutla Ardahan, 24 konutla Hakkari ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. ​Öte yandan Gayrimenkul Borsası'ndan (GABORAS) elde edilen verilere göre Türkiye genelinde konut kategorisinde en değerli 10 ilçeye bakıldığında 7 ilçenin İstanbul'dan olduğu görüldü. En değerli ilçeler sıralamasında zirvede yer alan ilçenin rayiç m2 fiyatına bakıldığında 100 m2 daire için yaklaşık 2 milyon TL gibi bir rakamın ortaya çıktığı görülüyor. En değerli 10 ilçe ve m2 fiyatları ise şöyle; İstanbul Sarıyer - m2 fiyatı 18 bin 400 TL İstanbul Beşiktaş - m2 fiyatı 18 bin 372 TL İstanbul Bakırköy - m2 fiyatı 11 bin 115 TL İzmir Çeşme - m2 fiyatı 10 bin 074 TL İstanbul Kadıköy - m2 fiyatı 9 bin 565 TL Muğla Bodrum - m2 fiyatı 9 bin 335 TL İstanbul Şişli - m2 fiyatı 8 bin 097 TL İstanbul Üsküdar - m2 fiyatı 8 bin 044 TL İstanbul Eyüp - m2 fiyatı 5 bin 474 TL Antalya Konyaaltı - m2 fiyatı 5 bin 325 TL Türkiye'nin en değerli ilçesi: 100 m2 dairenin fiyatı ortalama iki milyon TL Ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı 120 bin adet civarında oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye'nin en değerli ilçelerine bakıldığında ilk 10 içerisinde İstanbul'dan 7 ilçe yer alırken, listenin zirvesinde yer alan ilçede 100 m2 daire için fiyatların 2 milyon TL bandına yaklaştığı görüldü. BiP'te paylaş

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