Gündem İstanbulda iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri sıkıştı Yolda kilometrelerce kuyruk oluştu
3. SAYFA

Son dakika... TEM'de 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri sıkıştı

İstanbul'da iki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri sıkıştı: Yolda kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 TIR’ın karıştığı kazada bir sürücü araçta sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucunda çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, TEM bağlantı yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi İHA
Kazada sıkışan sürücüyü olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
Kazada sıkışan sürücüyü olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

İstanbul'daki kaza, 16.30 sıralarında Ambarlı Liman Yolu’ndan Tem Otoyolu istikametinde meydana geldi. 34 DN 1052 plakalı aracın sürücüsü Alican Ş. yol kenarında bekleyen başka bir TIR’a çarpmamak için direksiyonu kırarak şerit değiştirmek istedi. Bu sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi.


Bu sırada araç kabininde sıkışan şoföre ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir doktor tarafından yaptı. Diğer TIR sürücüsü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

Abone Ol Google News
Almanyada mağazalar ve okullar açılacak

Almanya'da mağazalar ve okullar açılacak
İtalyada değişen bir şey yok

İtalya'da
değişen bir şey yok

Koronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladılar.
Tüm bilgiler ellerinde

Tüm bilgiler ellerinde

​Türkiye'nin merak ettiği o ekipler ilk kez görüntülendi.
Minikleri sevindirmek elimizde

Minikleri sevindirmek elimizde

​"Evinizde kalırsanız babam da eve gelir, bizimle oynar."
Haydar Baş'a sosyal mesafeli veda

Haydar Baş'a sosyal mesafeli veda

​Ailesi cenaze namazına katıldı, sevenleri dışarıdan izledi.
Salda'nın son hali

Salda'nın son hali

​Bakanlık, iş makineleriyle sahili birbirine katanları durdurdu ama...
Spor Bakanı<br> TVNET'te açıkladı

Spor Bakanı
TVNET'te açıkladı

'Sezon tamamlanacak mı?' sorusuna cevap verdi.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
Yalana isyan etti!

Yalana isyan etti!

​Kim bu 90 bin kişi?
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Çok sayıda<br> sipariş aldı

Çok sayıda
sipariş aldı

Albayrak Grubu Kademe Genel Müdürü Çelik 'mikronsis sis makinesini' tanıttı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 dolardan satacaklardı

Tanesini 18 dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.