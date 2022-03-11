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İSTANBUL

TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi

Anadolu ve Trakya istikametlerinden gelen TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi. Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, ''Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: ​TIR ve kamyonların İstanbula girişine kontrollü olarak izin verildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya.

Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, ''Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir.'' ifadeleri yer aldı.
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