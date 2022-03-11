TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi

Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, ''Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir.'' ifadeleri yer aldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul’a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak
✅İZİN VERİLMEKTEDİR❗️#KarlaMücadele pic.twitter.com/OjZdm58GrD
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul’a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak