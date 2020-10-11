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Son dakika Trabzon haberleri: Trabzon'daki orman yangınında son durum ne?

Trabzon’un Akyazı mahallesinde korkutan yangın

Trabzon’un Ortahisar İlçesi’ne bağlı Akyazı Mahallesi’ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Trabzon’un Akyazı mahallesinde örtü yangını söndürüldü.
Trabzon’un Akyazı mahallesinde örtü yangını söndürüldü.

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

  • İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Trabzon’un Akyazı mahallesinde korkutan yangın
FOTOĞRAF 6
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Trabzon’un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle bu gece yangın çıktı.
Title
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Title
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
Title
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
Title
Trabzon’un Akyazı mahallesinde örtü yangını
Trabzon’un Akyazı mahallesinde korkutan yangın
Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki dik arazideki çalılık alanda örtü yangını çıktı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 3 farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.


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