Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ’Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi’ ile pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasileiro, american staffordshire terrier ve american bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak ve buna ilişkin belgeyle birlikte 14 Ocak’a kadar bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istenmişti.

Düzenlemede hayvanlarını kısırlaştırarak kayıt altına aldırmak istemeyenlerin söz konusu hayvanları en yakın bakımevine bırakabileceği ve yerel yönetimlerin bu hayvanları teslim almak zorunda olduğuna da yer verilmişti.

Toplam 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı

Genelgenin yürürlüğe girdiği 7 Ocak’tan bugün saat 16.30’a kadar, Ankara’da bin 925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

REKLAM

GÜNDEM Terk edilmiş yasaklı pitbull cinsi köpeği eve getirdi, annesi polise ihbar etti

GÜNDEM Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan Emin’in doktoru açıkladı: Çocuğun derisi yüzülmüş gibiydi