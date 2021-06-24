Gündem Üç ilde sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu 18 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ

Üç ilde sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın dolandırıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 4 aylık takip sonunda Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta belirlenen 26 adrese yönelik özel harekât destekli 210 polisle yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika üç ilde sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla 18 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş ve çevre illerde dolandırılan kuyumculara satılan sahte altın bilekliklerin 13 gram olması polisin dikkatini çekince 22 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı.

Özel ekibinin 4 aylık takibi sonunda şebekeye yönelik 3 ilde özel harekât destekli 210 polisle yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalamak için çalışma sürüyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki kuyumcuya 26 Şubat'ta giden bir kişi 13 gram ağırlığında altın kadın bilekliği sattı. Kuyumcu, üzerinde 22 ayar ibaresi bulunan bilekliğin sahte olduğunu fark edince polisten yardım istedi.

Ekipler dolandırıcının kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlatırken aynı gün Hatay'da 13.92 gram, 1 Mart'ta Malatya'da 13.24 gram, 2 Mart'ta da Elazığ'da 13.24 gram ağırlığında sahte altın kadın bilekliği ile kuyumcuların dolandırıldığı ortaya çıktı.

5 günde 4 kuyumcunun dolandırılmasında kullanılan sahte altınların ağırlıklarının 13 gram olması polisin dikkatini çekti. Yapılan incelemede bilekliklerin gramajlarının yanında şekillerinin de aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine sahte altınların aynı kişi ya da kişilerce üretilmiş olabileceği değerlendirilerek İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Dolandırıcılığın yaşandığı çevre illerle de irtibata geçen özel ekip, güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olduğu, sahte altınların Kahramanmaraş'ta 4 ruhsatsız atölyede üretildiği ve dolandırıcılığın bir şebeke tarafından yapıldığı tespit edildi.

210 POLİSLE ŞAFAK OPERASYONU

Özel ekip; adım adım takip ettiği şebekenin Adıyaman, Bingöl, Adana, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye ve Sivas gibi çevre illerdeki kuyumcuları da sahte altınla dolandırdığını belirledi. 4 ay süren takip sonucu kimlikleri tespit edilen şebekeye yönelik önceki gün Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta 30 ayrı adrese 210 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır; tamamı sahte 21 kolye, 17 çift küpe, 42 bileklik, 1 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 3 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 12 farklı kuyumcu adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte altın yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin değersiz madenlerin üzerini düşük ayarda altınla kapladığı ve üzerine vurdukları 22 ayar damgası ile kuyumculara sattıkları ortaya çıktı. 18 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
FOTOĞRAF 7
Title
Yüksek fiyatlarıyla bilinen altın, insanlar için ulaşması zor bir noktaya geldi. Fakat ziynet eşyası kullanmak isteyen insanlar farklı arayışlar içerisinde. Son zamanlarda insanlar, altın takıya alternatif olarak gördükleri altın kaplama ürünler için yoğun talep oluşturuyor.
Title
Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, yoğun talepleri anlattı.
Title
Altın ürünlere göre çok daha ucuza elde edilebilen altın kaplama metal takılardaki talebe neden olan sebepleri anlatan Dikici, şu ifadeleri kullandı:
Title
Altın kaplama metal ürünler satıyoruz. Altın kaplama yaptığımız için görüntüsü birebir aynı. Zaten modelleri kuyumcular yapıyor. Altın fiyatları çok yüksek olduğu için kuyumcular da artık imitasyon ürünler yapmaya başladı.
Title
Bileklik, kolye, tuğra, bilezik gibi modellerin tamamı yapılıyor. İnsanlar da maliyet açısından tercih ediyor. Dışarıdaki 10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar. Tuğra, bileklik, kolye gibi ürünlerde işçilik işin içine giriyor. İşçiliği fazla olduğu için fiyatları 120 lira civarlarında oluyor. Kuyumcudan altınını satın almak isteseler 6-7 bin lira oluyor. İnsanların talepleri çok fazla oluyor. Kolları ve boynu boş gezmek istemeyen fakat maddi durumu altın almaya yetmeyen vatandaşlar bu ürünleri tercih ediyor.
Title
Title
Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
Son zamanlarda yükselen altın fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor.


Abone Ol Google News
26ncı aile deevladına kavuşuyor

26'ncı aile de
evladına kavuşuyor

​Bakan Soylu 'güzel bir haber daha' diyerek paylaştı.
Bilim dünyası şokta

Bilim dünyası şokta

​218 gündür koronavirüsü atlatamıyor.
Başvuru süresi uzatıldı

Başvuru süresi uzatıldı

Esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteğine son başvuru tarihi 1 Temmuz.

​Koronavirüs aşı çalışmasında büyük başarı.

​Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili açıklaması tartışmalara neden oldu.

​Afganistan'da Taliban korkusu.

​Kaza yapanlara su vermek isteyen genç yaşamını yitirdi.

​Dört aylık takip sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

​Rusya'dan NATO'ya Afganistan uyarısı.

​Yunanistan, ilan ettiği sahalarda anlaşmaya uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.

​Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat.

​Siyasetçiler, işadamı ve mafya üçgeninde 22 banka hortumlandı ve battı.

​SİHA operasyonu, PKK'nın alan bulamayacağını ortaya koyması açısından stratejik etki üretti. ​
Aşı sırası 18 yaşta

Aşı sırası 18 yaşta

​Kovid-19 aşılama programında bir aşama daha geride kaldı.
ABD askeri intihar ediyor

ABD askeri intihar ediyor

​11 Eylül'ün üzerinden geçen 20 yılda 30 bin 177 asker intihar etti. ​
Karadeniz'de sıcak anlar

Karadeniz'de sıcak anlar

​Rusya, İngiliz gemisi HMS Defender'a Kırım'a yaklaştığı için uyarı ateşi açtığını duyurdu.
Yerli 5G ses verdi

Yerli 5G ses verdi

​İnternet hızı 100 kat artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.