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Ümraniye'de önce yol sonra iki bina çöktü

Ümraniye'de, Göztepe – Ümraniye Metro hattındaki çalışma sırasında caddede göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği alanda biri 4, diğeri ise 3 katlı bitişik iki bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir süre sonra boşaltılan iki bina çöktü. Olayda can kaybı olmadığı bildirildi. Çökme anları anbean kameraya yansıdı.

12:01 - 18/01/2024 jeudi
Güncelleme: 12:28 - 18/01/2024 jeudi
DHA
Çökme tehlikesine karşı boşaltılan bina yıkıldı.
Çökme tehlikesine karşı boşaltılan bina yıkıldı.

İstanbul Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam eden M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Bir otomobil oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Yolun yanındaki üç katlı bina çökme riskine karşı boşaltıldı.


Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Meydana gelen olay sonrası çökme tehlikesine karşı boşaltılan iki bina da bir süre sonra yıkıldı.


Valilikten açıklama

Yıkılan binayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Ocak 2024 Günü Göztepe – Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." denildi.




#Ümraniye
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