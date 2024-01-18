İstanbul Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam eden M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Bir otomobil oluşan çukurun kenarında askıda kalırken olay yerine ekipler sevk edildi. Yolun yanındaki üç katlı bina çökme riskine karşı boşaltıldı.





Cadde trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Meydana gelen olay sonrası çökme tehlikesine karşı boşaltılan iki bina da bir süre sonra yıkıldı.





Valilikten açıklama

Yıkılan binayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Ocak 2024 Günü Göztepe – Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." denildi.











