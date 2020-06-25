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Gündem Vanın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van’ın Özalp ilçesinde saat 13.03’te 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" dedi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Van'da meydana gelen depremde bazı evlerde hasar meydana geldi.
Van'da meydana gelen depremde bazı evlerde hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İHA
Van'da meydana gelen depremde bazı evlerde hasar meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, ilgili kurumlarla yapılan haberleşmeler sonucunda, ilk belirlemelere göre Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ndeki birkaç evde hasar oluştuğu belirlenmiştir" denildi.

Van Valisi Bilmez: Can kaybımız yok

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı" dedi.

Soylu: İlk taramalarda hasar gözükmüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" dedi.

Van'ın Özalp ilçesindeki depreminde bazı evler hasar gördü
FOTOĞRAF 7
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Saat 13.03'te Özalp ilçesinde meydana gelen deprem büyük korkuya neden oldu
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Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı evler hasar gördü.
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Depremde Elaçmaz Mahallesi'nde bazı evler hasar görürken, bölgeye AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
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Van'ın Özalp ilçesindeki depreminde bazı evler hasar gördü
Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremde bazı evler hasar gördü.


AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.


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