Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem
Büyüklük : 5.4 (Mw)
Yer : Özalp (Van)
Tarih-Saat : 25.06.2020, 13:03:27 TSİ
Enlem : 38.5485 N
Boylam : 44.0696 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/LBQ9XMb3aK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, ilgili kurumlarla yapılan haberleşmeler sonucunda, ilk belirlemelere göre Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ndeki birkaç evde hasar oluştuğu belirlenmiştir" denildi.
Van Valisi Bilmez: Can kaybımız yok
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı" dedi.
Soylu: İlk taramalarda hasar gözükmüyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" dedi.