Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İHA Van'da meydana gelen depremde bazı evlerde hasar meydana geldi.

#Deprem

Büyüklük : 5.4 (Mw)

Yer : Özalp (Van)

Tarih-Saat : 25.06.2020, 13:03:27 TSİ

Enlem : 38.5485 N

Boylam : 44.0696 E

Derinlik : 6.96 km

Detay : https://t.co/LBQ9XMb3aK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 25, 2020

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, ilgili kurumlarla yapılan haberleşmeler sonucunda, ilk belirlemelere göre Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ndeki birkaç evde hasar oluştuğu belirlenmiştir" denildi.

Van Valisi Bilmez: Can kaybımız yok

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı" dedi.

Soylu: İlk taramalarda hasar gözükmüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" dedi.

FOTOĞRAF 7 Saat 13.03'te Özalp ilçesinde meydana gelen deprem büyük korkuya neden oldu Can kaybının yaşanmadığı depremde bazı evler hasar gördü. Depremde Elaçmaz Mahallesi'nde bazı evler hasar görürken, bölgeye AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Van'ın Özalp ilçesindeki depreminde bazı evler hasar gördü Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen depremde bazı evler hasar gördü. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:43 AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı. BiP'te paylaş

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