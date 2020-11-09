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Son Depremler: Aydın'da 4.2 şiddetinde deprem oldu!

Aydın'da 4.2 şiddetinde deprem oldu

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

  • Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

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