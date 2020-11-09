Aydın'da 4.2 şiddetinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 17.25 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 09.11.2020, 23:30:59 TSİ
Enlem : 37.8755 N
Boylam : 26.9833 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/LK5PQVVIye@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
- Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 6,98 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu bildirildi.