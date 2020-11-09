Son Depremler: Aydın'da 4.2 şiddetinde deprem oldu! Aydın'da 4.2 şiddetinde deprem oldu Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir açıklarına yaklaşık 21 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Haber Merkezi 09 Kasım 2020, 23:42 Son Güncelleme: 09 Kasım 2020, 23:56 Yeni Şafak