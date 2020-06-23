Çankırı'da 4.2 büyüklüğünden deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 08,54'te meydan gelen depremin büyüklüğün 4,2 olarak açıklandı.

Depremin 10.13 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde deprem meydana geldi.

Vali'den açıklama geldi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi.

İlk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

#Deprem

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Çerkes (Çankiri)

Tarih-Saat : 23.06.2020, 08:54:19 TSİ

Enlem : 40.7281 N

Boylam : 32.9615 E

Derinlik : 10.13 km

Detay : https://t.co/FubgKua3de@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2020