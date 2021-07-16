Diyarbakır'da deprem: Çevre illerde de hissedildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 11.44'te meydanda gelen depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.
Deprem 13.80 kilometre derinlikte meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 4.0 (ML)
Yer : Ergani (Diyarbakir)
Tarih-Saat : 16.07.2021, 11:44:05 TSİ
Enlem : 38.2400 N
Boylam : 39.8510 E
Derinlik : 13.80 km
Detay : https://t.co/ayZxEvVMmj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem