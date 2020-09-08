Son dakika: Malatya'da deprem meydana geldi şehir genelinde hissedildi

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 4.6. depremin merkez üssü ise Malatya'nın Pütürge ilçesi.

AFAD verilerine göre deprem saat 13.44'te meydana geldi. Merkez üssü Pütürge olan deprem 4.6 büyüklüğünde.

Kandilli 4.9 olarak duyurdu

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.9. Merkez üssü olarak Malatya'nın Pütürge ilçesi gösteriliyor.

Depremin merkez üssü Malatya Pütürge

Pütürge merkezli sarsıntının, başta Adıyaman olmak üzere çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.

GÜNDEM Malatya'daki deprem Adıyaman'dan da hissedildi

Vatandaşlar sokaklara döküldü

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi. Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

GÜNDEM Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.





GÜNDEM Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM Elazığ'da 5.4 büyüklüğünde ikinci deprem

Bir depremle daha sarsıldı

Panik yaratan depremin ardından saat 15.39'da yine Pütürge ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 6,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD ekipleri kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.