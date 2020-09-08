Son dakika: Malatya'da deprem meydana geldi şehir genelinde hissedildi

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 4.6. depremin merkez üssü ise Malatya'nın Pütürge ilçesi.
Kandilli 4.9 olarak duyurdu
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.9. Merkez üssü olarak Malatya'nın Pütürge ilçesi gösteriliyor.
Depremin merkez üssü Malatya Pütürge
Pütürge merkezli sarsıntının, başta Adıyaman olmak üzere çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.
Vatandaşlar sokaklara döküldü
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi. Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.
Bir depremle daha sarsıldı
Panik yaratan depremin ardından saat 15.39'da yine Pütürge ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 6,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD ekipleri kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.