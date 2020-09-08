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MALATYA

Son depremler: Malatya'da deprem meydana geldi şehir genelinde hissedildi

Son dakika: Malatya'da deprem meydana geldi şehir genelinde hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin 4.2'lik bir sarsıntı daha yaşandı. Çok sayıda vatandaş sarsıntıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Malatya'daki depremin Adıyaman'da da hissedildiği belirtiliyor. Depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi. Depremin büyüklüğü ise 4.6. Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık.” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü.
Deprem nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 4.6. depremin merkez üssü ise Malatya'nın Pütürge ilçesi.

AFAD verilerine göre deprem saat 13.44'te meydana geldi. Merkez üssü Pütürge olan deprem 4.6 büyüklüğünde.

Kandilli 4.9 olarak duyurdu

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.9. Merkez üssü olarak Malatya'nın Pütürge ilçesi gösteriliyor.

Depremin merkez üssü Malatya Pütürge

Pütürge merkezli sarsıntının, başta Adıyaman olmak üzere çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.

Malatya'daki deprem Adıyaman'dan da hissedildi
GÜNDEM
Malatya'daki deprem Adıyaman'dan da hissedildi

Vatandaşlar sokaklara döküldü

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi. Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM
Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.


Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.4 büyüklüğünde ikinci deprem
GÜNDEM
Elazığ'da 5.4 büyüklüğünde ikinci deprem

Bir depremle daha sarsıldı

Panik yaratan depremin ardından saat 15.39'da yine Pütürge ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 6,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD ekipleri kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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