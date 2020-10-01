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Son depremler... Muğla Bodrum'da deprem - Son dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem

Son depremler... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
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Son dakika: Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63,63 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 48,84 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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