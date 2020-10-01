Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem

Son dakika: Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63,63 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 48,84 kilometre derinlikte gerçekleşti.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 14.05'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) October 1, 2020

GÜNDEM Ege Denizi beşik gibi: Yeni bir deprem daha meydan geldi