Son depremler: Son dakika gelişmesine göre Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

Haber Merkezi 04 Kasım 2020, 15:22 Son Güncelleme: 04 Kasım 2020, 15:30 Yeni Şafak