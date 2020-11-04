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Gündem Marmara Denizinde 30 büyüklüğünde deprem oldu
İSTANBUL

Son depremler: Son dakika gelişmesine göre Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmara Denizi'nde deprem oldu.
Marmara Denizi'nde deprem oldu.

Son dakika gelişmesine göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nden İzmir açıklaması: 1875 artçı deprem oldu
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Kandilli Rasathanesi'nden İzmir açıklaması: 1875 artçı deprem oldu

İzmir depreminde can kaybı 114'e çıktı
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İzmir depreminde can kaybı 114'e çıktı

Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı
OYNAT 00:51
Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı
İzmir meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
OYNAT 00:18
Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize eseri canlı kurtarılan Ayda bebeğin sedyede 'anne' diye seslendiği o an böyle kaydedildi.

3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
OYNAT 00:20
3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.


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