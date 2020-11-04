Son depremler: Son dakika gelişmesine göre Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.
Son dakika gelişmesine göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu.