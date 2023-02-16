Son giydikleri: Bebek kıyafetleri de var duvak da

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Büyük depremde ağır hasar alan illerden Malatya’da defnedilenlerin mezar taşlarına asılanlar yürekleri dağladı.
7,7 ve 7,6 büyük-lüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Malatya’da hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa götürülüpdini vecibeler yerine getirilerek defnediliyor. Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğünün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor. İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.
Ayrıca, hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı.