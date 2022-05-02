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İSTANBUL

Sona gelindi: Kapalıçarşı depreme karşı güçlendiriliyor

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının haziran ayı sonunda tamamlanmış olacağını bildirdi. Kurtulmuş "Şu anda yüzde 90'ların üzerinde çalışmalar tamamlandı. Kapalıçarşı'da bu sene 30 milyon ziyaretçiyi yakalamayı, bundan sonra da 50 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Sona gelindi: Kapalıçarşı depreme karşı güçlendiriliyor
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi.

Yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Kapalıçarşı, bu ramazanda da hareketli günler yaşadı.

Çarşıdaki restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları devam ederken, salgın kısıtlamalarının büyük ölçüde kalkmasıyla Kapalıçarşı yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "mozaiğe" benzettiği Kapalıçarşı'nın 561 yıllık geçmişi, gelenekleri, teamülleri olan bir yer olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'da 21 kapı bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, "Etrafta Kapalıçarşı'ya açılan 18 han ve 62 sokak var. Kapalıçarşı'da 2 bin 486 esnafımız var, hanlarla bu rakam 3 bin 500 civarında oluyor. 20 bin civarında çalışan olan Kapalıçarşı'yı normal şartlarda günde 150 bin kişi ziyaret ediyor. Kapalıçarşı tarihi ve turizmi ile Türkiye ve dünya için çok önemli. Gerçekten korunması kollanması ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir yer. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AA

Kapalıçarşı'daki restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları

Kapalıçarşı'da yürütülen restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Kapalıçarşı'da üçlü protokolle Valilik, Fatih Belediye Başkanlığı ve Kapalıçarşı kat malikleri yönetim kurulu olarak bir protokol imzaladık. Bu protokolle Fatih Belediyesinin açmış olduğu bir ihaleyle Kapalıçarşı'da inşallah 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla resmen restorasyon işleri tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde 90'ların üzerinde çalışmalar tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor. Neler yapıldı? Kapalıçarşı'da yer, zeminler yapıldı, altyapı değişti. Tavan işlemeleri, raspalar, tavanda düzenlemeler, tamirat, Anıtlar Kurulu'ndan izin almak kaydıyla gerçekleşti. Depreme karşı statik güçlendirme çalışmaları da haziran sonu itibarıyla inşallah bitmiş olacak."

Restorasyon çalışmaları bittikten sonra Kapalıçarşı'nın yeni bir yüze kavuşacağına dikkati çeken Kurtulmuş, depreme karşı statik güçlendirmeyi restorasyonla birlikte yürüttüklerinin altını çizdi.

Bu dönemde AFAD'la da sürekli görüşme halinde olduklarına değinen Kurtulmuş, "Onların da yönlendirmeleri doğrultusunda Kapalıçarşı'da gereken çalışmaları yaptık. Kapalıçarşı tek katlı bir yer. Değişik depremler geçirmiş. En son 1999 depreminde bir yaşanmışlık var. Kapalıçarşı statik güçlendirmeyle bundan sonrasına güçlü bir şekilde hazır hale gelmiştir." diye konuştu.

AA

Kapalıçarşı'da 3 dinin bayram gelenekleri yaşatılıyor

Geçmişten bugüne bayram geleneklerinin Kapalıçarşı'da yaşatıldığına değinen Fatih Kurtulmuş, 3 dinden mensupların ticaret yaptığı çarşı hakkında şu bilgileri verdi:

"Kapalıçarşı'da hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin bayramları kutlanıyor. Biz bunları SMS'lerle, anonslarla, üyelerimize duyuruyoruz. Kapalıçarşımıza ilan ediyoruz. Bunun dışında esnafımızla bayramlaşma oluyor. Biz de bunu yıllardır geleneğimiz olarak devam ettiriyoruz. Dini bayramlarda Kapalıçarşı kapatıldığı için kapanışını da bildirerek hem SMS'lerle, hem anonslarla Ramazan Bayramı'nı esnafımızla müjdeliyoruz. Tabii ki bayramda kapalı olduğumuz için bayramın evvelinde bayramlaşmalar oluyor. Bu Paskalya, Hamursuz bayramı için de aynı şekilde yapılıyor."

Kapalıçarşı'ya resmi bayramlarda da bayraklar asıldığını dile getiren Kurtulmuş, tarihi olayların olduğu dönemlerle ilgili Kapalıçarşı'da etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

AA

Çarşıyı geçen yıl 25,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, salgın öncesinde bu rakamın 43 milyon olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah bundan sonra maskeler kapalı alanlarda kalktıktan sonra, bu sayıların daha da yükseleceğine inanıyoruz. Kapalıçarşı'da bu sene 30 milyon ziyaretçiyi yakalamayı, bundan sonra da 50 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Ramazan Bayramı'nda barış, huzur ve sağlık dileyerek, sözlerini, "Esnafımız için de aynı şekilde, inşallah bundan sonra arzuladıkları ortamlarda işlerine, çalışmalarına, mesailerine devam edeceklerdir." diye tamamladı.

En kapsamlı çalışma: Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları haziranda bitecek
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Yaklaşık 600 yıllık tarihiyle İstanbul’un önemli anıt eserlerinden olan Kapalıçarşı’da geçen sene başlayan restorasyon, depreme karşı güçlendirme, beden duvarları, altyapı, vitrin cephelerinin uygun hale getirilmesi ve kalem işlerinin yeniden yapılmasına dair çalışmalar devam ediyor.
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Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye 70 milyon lira bütçe ayrıldı. 42 bin metrekare alan üzerine kurulu çarşıda yaklaşık 4 bin dükkan, 65 sokak, 22 kapı ve 14 han yer alıyor.
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“EN KAPSAMLI TADİLAT YAPILIYOR”<br><br>Restorasyon çalışmalarında son durumu anlatarak bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Kapalıçarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalıçarşı’daki mülkiyet sahipleri ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle yapılıyor...
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Tam bir yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş yıllarda çatıda düzenleme yapıldı. Yaklaşık 15 yıllık en kapsamlı tadilat yapılıyor. 17 bin metre karelik çarşı taban alanı yenilendi. Çarşının içerisinde 2 bin 500 dükkan var. Çalışmalar orijinaline uygun yapılıyor. 40 arkadaşımız sadece kalem işi çalışıyor” dedi.
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“HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRADA İSTANBUL TİCARETİNE YÖN VERECEK”<br><br>Beden duvarları güçlendirme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Turan, “Beden duvarlarında görülmeyen kılcal çatlaklar var. Bu alanın tamamı UNESCO dünya miras alanındaki yerler. Kapalıçarşı İstanbul’un en büyük değerlerinden. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden. Askıda görünen bütün kablolar kaldırılacak. Işıklandırmaklar tekrardan düzenlenecek. Kapalıçarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yüzyıllar boyunca İstanbul ticaretine yön verecek” diye konuştu.
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“HAZİRAN AYINDA ÇALIŞMLAR BİTİRECEĞİZ”<br><br>Bir yıldır çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Turan, “Haziran ayında çalışmaları bitmiş olacağız. taban işlerinin yüzde yüzünü tamamladık. Kalem işlerinin yaklaşık yüzde on beşi tamamlandı. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir Kapalıçarşı karşımızda olacak\" ifadelerini kullandı.
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En kapsamlı çalışma: Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları haziranda bitecek
İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kapalıçarşı'da geçen yıl başlayan restorasyon çalışmalarında son durumla ilgili bilgi veren Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Kapalıçarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Kapalıçarşı'da haziran ayında çalışmalar bitmiş olacak” dedi.

Hollywood filmlerinin kostümleri tarihi Kapalıçarşı’da üretiliyor
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Gişe rekorları kıran Hollywood filmlerin kostüm ve dekor kumaşları İstanbul Kapalıçarşı'daki tarihi dükkanda üretiliyor. Süleyman Ertaş'ın oğlu Emrah Ertaş ile işlettiği dükkân 6 kuşaktır yerli ve yabancı film yapım şirketlerine kumaş ve kostüm temin ediyor.
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15 yıl önce Truva filmine kostüm üreterek yabancı film sektörüne giren 159 yıllık tarihi dükkandan, Karayip Korsanları, 300 Spartalı, Game of Thrones, Hobbit, Pamuk Prenses, Nuh, Peter Pan, Star Wars ve Aladdin filmi gibi yabancı birçok filme kostüm üretildi.
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\"İlk başlangıcımız Truva filmiydi\"<br>​<br>​ 5. kuşak olarak tarihi dükkanı işletmeye devam eden Süleyman Ertaş, şunları söyledi:
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\"Burası 1860 yılından beri ailemizde olan bir iş yeri. Ben beşinci, çocuklarımda, özellikle oğlum altıncı kuşak olarak işletmeye devam ediyor. Osmanlı coğrafyasının birçok yerinden toplanmış eski ürünlerimiz var, iç yapımlarda kullanılıyor. Hollywood, Kazakistan ve Avusturalya yapımlarında da kullanılıyor.
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İlk başlangıcımız Truva filmiydi daha sonra Karayip Korsanları. Hobbit, Nuh, Egzodus, Pan, 300 Spartalı, Pamuk Prenses bunlardan birkaçı. Son zamanlarda ise Aladdin ve Witcher dizisine kostüm yaptık. 2 tanede devam eden projemiz var. Kazakistan'daki 3 filme de kumaş tedarik ettik. Üç bin sene evvel dokunmuş gibi dokuduğumuz kumaşları verdik.\"
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\"Bazı parçalara 3 gün çalıştığımız oluyor\"<br>​<br>​​ Yerli dizi ve filmlere de üretim yaptıklarını söyleyen Ertaş, \"Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Kut'ül Amare, Ayla, Çiçero, Müslüm ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi dizi ve filmlere de kostüm tedariği yaptık. Bazı parçalarda eskitme yapıyoruz önce kumaşı dokuyoruz sonra bozuyoruz. Yırtıyoruz, çamura buluyoruz hatta yaktığımız bile oluyor. Bazen üstüne tekrar boya yapmamız gereken durumlar oluyor. Bazı parçalara ise 3 gün çalıştığımız oluyor. Bana bu işi öğreten ustalar gerçekten iyi ustalardı. Bizim de merakımız vardı, öğrenmek için tezgâhların yanında yattığımız zamanlar olmuştur\" ifadelerini kullandı.
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Hollywood filmlerinin kostümleri tarihi Kapalıçarşı’da üretiliyor
Gişe rekorları kıran Hollywood filmlerinin kostüm ve dekor kumaşları, İstanbul Kapalıçarşı'daki tarihi dükkanda üretiliyor. 159 yıllık tarihi dükkandan, Karayip Korsanları, 300 Spartalı, Game of Thrones, Hobbit, Pamuk Prenses, Peter Pan, Star Wars ve Aladdin filmi gibi yabancı birçok filme kostüm üretildi. İşletme sahipleri, yerli dizi ve filmlere de üretim yaptıklarını söyleyerek, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Kut'ül Amare, Ayla, Çiçero, Müslüm ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi dizi ve filmlere de kostüm tedariği yaptıklarını belirtti.


Sona gelindi

Sona gelindi

​Kapalıçarşı depreme karşı güçlendiriliyor.
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