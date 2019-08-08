Hatay haber: Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı Sondaj makineleri silindirine saklamışlar: 1 milyon 408 bin adet Hatay'da bir TIR'da yüklü sondaj makineleri silindirinden 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap çıkarıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 10:13 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 10:56 IHA