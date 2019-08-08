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HATAY

Hatay haber: Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı

Sondaj makineleri silindirine saklamışlar: 1 milyon 408 bin adet

Hatay'da bir TIR'da yüklü sondaj makineleri silindirinden 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap çıkarıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu çıktı.
Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu çıktı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, merkez Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketinde gümrükleme işlemi için bekleyen TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisi alındı.

Ekiplerin TIR'da yaptığı aramada, araca yüklü su kuyusu sondaj makinelerinin silindir kısımlarına gizlenmiş 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

"Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu hapların, Suudi Arabistan’a götürülmek istendiği öğrenildi.

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