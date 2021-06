Sonu hüsran olacak

Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi’nin Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Türkiye’yi, eser ve hizmet siyasetiyle, Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını beşe, ona katlayacak yatırımlara kavuşturduk. Türkiye’nin 81 vilayetinin her birini, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her alanda en gelişmiş altyapıyla, en ileri hizmetlerle donattık.

LAF DEĞİL HİZMET ÜRETİYORUZ

Biz laf siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz boş teneke gibi gürültü çıkarmıyor, eser inşa ediyoruz. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü, teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Çünkü biz büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmekte kararlıyız. Dünya ile birlikte Türkiye de yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs salgınının etkisi altında. Hamdolsun her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yönetmiştir. Salgın dönemi aynı zamanda kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde arayan zihniyeti gerçek yüzünü de görmemizi sağlamıştır. Şehir hastanelerini yaparken birileri çıkıp, ‘ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var’ dedi ancak biz yola devam ettik.

REKLAM

OYNAT 01:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Stadı'nın açılışını kendisine 'Tayyip Dede' diye seslenen çocuklarla yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.



Hatay Stadı'nın açılış kurdelesinin kesileceği sırada, 'Tayyip Dede' sesine cevap veren Erdoğan, kurdeleyi beraber kesmek için sahneye çocukları da çağırdı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HER PROJEYİ ENGELLEMEK İSTEDİLER

Aynı kafa, inşa ettiğimiz bölünmüş yollardan hızlı demiryolu hatlarına, havalimanlarından köprülere, barajlardan millet bahçelerine kadar her projeyi engellemenin gayreti içinde olmuştur. Bunların temel hizmetlerden altyapı yatırımlarına, diplomasiden güvenliğe kadar ülke için yapılan hiçbir hizmete destek verdiğini görmedik. Türkiye’yi demokraside ve ekonomide küresel sistemin en üst sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar, karşımızda yer aldı.

Ülkemizin önünü kapatmak ne diyorsa, hangi argümanları kullanıyorsa, hangi senaryoları sahneliyorsa bunlar da aynı yolu takip ediyor. Terör örgütü bir yandan, güneydeki eli kanlı rejim diğer yandan ülke sınırlarına ve halka saldırmaya başlayınca, ‘Vatanımıza yönelik tehditleri kaynağında kurutacağız’ diyerek sınır ötesi harekatlara başladık. Sınırlarımızı güvenlik altına alarak kurulmaya çalışılan tuzağı yerle yeksan ettik.

REKLAM

SENARYOLARI BOŞA ÇIKARDIK

Bu kadim coğrafyaya dayatılan senaryoları hamdolsun boşa çıkardık. Karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimi savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya’dan Karabağ’a her konuda yaşadık ama ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. Geçtiğimiz günlerde Şuşa’ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar.

Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşmüş

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Suriyelileri evlerine göndereceğiz. Onların evlerini yapacağız. Parasını AB’den alacağız” sözlerini eleştiren Erdoğan, “Bunlardan biri, geçtiğimiz günlerde Avrupa’dan kendisine birtakım sözler verildiğini söyleyerek, güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz, Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri, belki yüzlerce, belki binlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzünü, gerçek niyetlerini gördük, ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına 3-5 hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu, hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye hedeflerine doğru ilerletmeye biz devam edeceğiz. Biz bu sözümüzü geçmişte tuttuk, şimdi de tutacağız” dedi.

REKLAM

Seçimin tarihi Haziran 2023

AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda da konuşan Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap verdi. Erdoğan, “Her saldırının hedefinde AK Parti’nin olması boşuna değildir. Türkiye ile AK Parti’nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye’yi seven AK Parti’yi seviyor, Türkiye’den nefret eden bizden de nefret ediyor. Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor” dedi. Erdoğan, “Türkiye’nin yaşadığı 19 yıl içinde 15 seçimin her biri kendi içinde öneme sahiptir. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna taşıyacak en kritik dönemeci kapsıyor. Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz. Gittiğimiz her yerde güler yüzümüzle kazanmadık gönül bırakmayacağız. Gençlerimizi gelecekleri ve hayalleri konusunda destek sağlayacak tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz. Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken seçim, nereden çıktı bu ya? Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın” diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Kararı ile sekiz üniversitede 10 fakülte kuruldu