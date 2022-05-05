Gündem Sonunda yakalandı Bir ay içinde ayakkabı mağazasından 31 çift ayakkabı çaldı
İSTANBUL

Sonunda yakalandı: Bir ay içinde ayakkabı mağazasından 31 çift ayakkabı çaldı

Bağcılar'da alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasından bir ay içerisinde 31 çift ayakkabı çalan T.K. (25), tekrar aynı alışveriş merkezine gidince gözaltına alındı. Şüphelinin ayakkabıların alarmlarını sökmek için kullandığı kerpeten cebinden çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sonunda yakalandı: Bir ay içinde ayakkabı mağazasından 31 çift ayakkabı çaldı
Hırsız bir ay sonunda mağazada yakalandı.

Olay, 7 Nisan'da Bağcılar Güneşli Mahallesi Koçman Caddesi'nde alışveriş merkezinde meydana geldi.

Ayakkabı mağazasının müdürü, ürünlerinde eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda bir kişinin ayakkabıları çaldığının görülmesi üzerine mağaza müdürü önceki günlerin de kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda aynı kişinin daha önce de mağazadan ayakkabı çalındığının görülmesi üzerine, polise haber verildi. Mağazanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kerpetenle ayakkabıların üzerindeki alarmları söktüğünü ve toplamda 7 bin 600 değerinde 31 çift ayakkabı çaldığını tespit etti. Polis, hırsızlık suçunu işleyen kişinin T.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheli 19 gün sonra tekrar aynı alışveriş merkezine geldi. Şüpheliyi tanıyan mağaza çalışanları polise bilgi verdi. Polis, T.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında, alarmları sökmek için kullandığı kerpeten de ele geçirildi. T.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye'de camiden şamdanları çalan hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı
OYNAT 01:04
Ümraniye'de camiden şamdanları çalan hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı
Ümraniye'de iki farklı camiden şamdan çalan şüpheli yakalandı. Benzer suçtan 21 suç kaydı bulunan şüpheli R.Ö. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şamdanları çaldığı o anlar camilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta apartman boşluğuna sıkışan hırsızı itfaiye kurtardı
GÜNDEM
Esenyurt'ta apartman boşluğuna sıkışan hırsızı itfaiye kurtardı
Türk kaptanın mucize kurtuluşu

Türk kaptanın
mucize kurtuluşu

​Bali açıklarında denize düştü: Üç gün sonra sağ bulundu.
Dev kayalar yolu kapattı

Dev kayalar yolu kapattı

​Ihlara Vadisi'ndeki heyelan korkuttu.
ABDli Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiyenin Erdoğanın yönetiminde olduğunu anlamalı

​Yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar!

Türk öğrenciler yaptı: Dünyanın her yerinden görmeye gelecekler.

​Yanlış çocukları yakalayıp darbedip bodruma kilitlediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.