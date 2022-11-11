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İZMİR

Sopadan 20 yıl ceza istendi: İddianamede silah olarak sayıldı

İzmir Torbalı’daki aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası ‘Beyaz kod’ veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay'ı sopayla darp eden 3 kardeş için toplam 20 yıl 3 ay hapis cezası istendi. İddianamede olayda kullanılan sopa silah olarak yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sopadan 20 yıl ceza istendi: İddianamede silah olarak sayıldı
​Sopadan 20 yıl ceza istendi.

İzmir Torbalı’daki aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası ‘Beyaz kod’ veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı sopayla darp eden 3 kardeşe emsal ceza istendi. İzmir'in Torbalı ilçesinde 22 Ağustos’ta çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası ‘Beyaz kod’ veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kardeş hakkında, ‘kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de doktor Ekin Hürel Günay'ın üç kişi tarafından darp edilmesi olayına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Hürel Günay
Hürel Günay

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Ekin Hürel Günay'ın çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos'ta kavga çıktığı ve bu kavganın ardından doktorun sanıklardan Sedat Aydemir (28), hakkında ‘Beyaz kod’ verdiği belirtildi. Günay'a bu olay nedeniyle husumet besleyen Sedat Aydemir ile ağabeyleri Fikret Aydemir (29) ve Servet Aydemir’in (37), 7 Ekim'de bir süre takip ettikleri Günay'ı sopayla darp ettikleri kaydedildi. Olayda kullanılan ‘sopa’nın silah olarak nitelendirildiği iddianamede, sanıklara 2 yıl 3'er aydan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame, kabul edildi.

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