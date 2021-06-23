Soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumalarından müdahale

TBMM’de İYİ Parti Grup toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen bir gazeteciye, Akşener'in korumaları müdahalede bulundu.

Müdahale sonucu gazetecinin elinde bulunan gözlük yere düştü. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener geri dönmek zorunda kaldı.

"Soruna cevap vermeyeceğim"

Akşener, "Tamam, bak senden özür diliyorum. Soruna cevap vermeyeceğim ama özür diliyorum" diyerek gazeteciden özür diledi.

Kameramanlardan Türkkan'a protesto

TBMM’de İYİ Parti Grup toplantısını takip eden kameramanlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun, Türkkan'ın korumaları tarafından dövülmesini protesto etti.

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"Kamerayı sabitleyip görüntülediler"

Kameramanlar, Akşener'in konuşmasından önce karşısına geçtikleri Türkkan'ı bir dakika boyunca sabit şekilde görüntüleyerek tepkilerini dile getirdi.

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