Gündem Soru sormak isteyen gazetecilere Akşenerin korumalarından müdahale
POLİTİKA

Soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumalarından müdahale

Partisinin grup toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen bir gazeteciye Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Gazetecinin elindeki gözlük, Akşener'in korumaların müdahalesi sonucu yere düştü. Basın mensuplarının şikayeti üzerine Akşener geri dönerek, özür diledi.

Haber Merkezi DHA
Soru sormak isteyen gazetecilere Akşenerin korumalarından müdahale
Basın mensuplarının şikayeti üzerine Akşener geri döndü.

TBMM’de İYİ Parti Grup toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen bir gazeteciye, Akşener'in korumaları müdahalede bulundu.

Müdahale sonucu gazetecinin elinde bulunan gözlük yere düştü. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener geri dönmek zorunda kaldı.

"Soruna cevap vermeyeceğim"

Akşener, "Tamam, bak senden özür diliyorum. Soruna cevap vermeyeceğim ama özür diliyorum" diyerek gazeteciden özür diledi.

Soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumalarından müdahale
OYNAT 00:59
Soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumalarından müdahale
Partisinin grup toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen bir gazeteciye Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Gazetecinin elindeki gözlük, korumaların müdahalesi sonucu yere düştü. Basın mensuplarının şikayeti üzerine Akşener geri dönerek, özür diledi.

Kameramanlardan Türkkan'a protesto

TBMM’de İYİ Parti Grup toplantısını takip eden kameramanlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun, Türkkan'ın korumaları tarafından dövülmesini protesto etti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
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İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

"Kamerayı sabitleyip görüntülediler"

Kameramanlar, Akşener'in konuşmasından önce karşısına geçtikleri Türkkan'ı bir dakika boyunca sabit şekilde görüntüleyerek tepkilerini dile getirdi.

Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim
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Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim

Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu: İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi
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