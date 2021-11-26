Sorunları AK Parti çözer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız” talimatının ardından parti yönetiminden teşkilatlara kadar sahada vatandaşın nabzını tutan AK Parti, yaptırdığı anketlerle de beklentileri ve talepleri ölçüyor.

EKONOMİ İLK SIRALARDA

AK Parti’nin yakın zamanda yaptığı ankette 2 binin üzerinde katılımcıya, “Günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 60’ının, en şikayet ettiği konuların başında “işsizlik, gıda enflasyonu, fahiş fiyat artışı gibi ekonomik sıkıntılar” olduğu öğrenildi. Ankette terör ve eğitim gibi başlıkların ise daha altlarda yer aldığı belirtildi.

MUHALEFET ÇÖZEMEZ

Aynı ankette, “Bu sorunu iktidar mı daha iyi çözebilir yoksa muhalefet mi?” sorusu da yöneltildi. Anketten, muhalefetin ekonomik sorunları çözemeyeceği sonucu çıktı. Ankete katılan vatandaşların büyük çoğunluğunun bu soruya yanıtı “iktidar” oldu.

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