Sosyal devletin gücü görüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen devlet korumasından yararlanmış gençler, engelliler, gaziler ile gazi ve şehit yakınlarının kamuya atanmasının yapıldığı Sosyal Atama Töreni’nde konuştu:

Devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden 193’ünün, engellilerimizden 2 bin 140’ının, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarımızdan da 370’inin atamasını yapmak üzere bir aradayız. Çeşitli kamu kuruluşlarına 3 bin 603 kişinin atanması hayırlı olsun. 2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı, 58 bin 319’a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık.

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SOSYAL DEVLET VASFI DAHA İYİ ANLAŞILDI

Şehit yakınları ve gazilere ciddi destekler verdik. Hükümete geldiğimizde bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315’ti, bugün ise aynı kapsamda istihdam edilenlerin sayısı 45 bine yaklaştı. Türkiye’nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliği kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıktı. Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk.

OYNAT 00:52 "En gelişmiş ülkelerde aşı sıkıntısı varken, süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'nde katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Salgın döneminde verdiğimiz destekle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı var, bulamıyorlar. Hızla aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık.' ' dedi. BiP'te paylaş

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46 MİLYARLIK KORUMA KALKANI

Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödeme ile süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek.

SIKINTIYI GERİDE BIRAKTIK

Süratle de aşılamayı başlattık, şu anda devam ediyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci ülke olarak biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor.