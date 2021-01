Sosyal devletin gücü görüldü Sosyal devletin gücü görüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sahip olduğu ‘sosyal devlet vasfı’nın genişliğinin kriz döneminde çok daha iyi ortaya çıktığını söyledi. Erdoğan, “Dünyanın en müreffeh ülkelerinde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü süreci biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık” dedi. Erdoğan engelliler, gaziler ile gazi ve şehit yakınlarının kamuya atanmasının yapıldığı ‘Sosyal Atama Töreni’nde konuştu. Geçen sene sosyal desteklerin 46 milyar lirayı geçtiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. İnşallah her kesimden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi 27 Ocak 2021, 00:00 Yeni Şafak