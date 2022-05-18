Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Ülker'e teşekkür belgesi

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, Karaman ilinde 2021 yılında en çok prim ödeyen işveren olması ve istihdama sağladığı katkılardan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teşekkür belgesine layık görüldü.

Belge, SGK İl Müdürü Serdar Fındık ve SGK İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hashan tarafından Ülker Karaman Fabrikası Genel Müdürü İsmail Özturan’a verildi.

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Karaman fabrikasının bölge için de önemine dikkat çeken Özturan, "Ülkenin ihracatına katkıda ve bölgenin potansiyelinin ortaya çıkmasında önemli rol oynuyoruz. İstihdamımızla, Karaman’da geçen senenin en çok prim ödeyen işvereni olmanın ülkemizin ekonomisine katkı sağlamanın ve bu teşekkür belgesini hak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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Ülker’in Karaman fabrikasında bisküvi, çikolata, gofret ve kek üretildiğini hatırlatan Özturan sözlerine şöyle devam etti: